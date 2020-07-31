Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu
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Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, hedeflerinin önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

31.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:36

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, hedeflerinin önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Osman Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çakmak, futbolcuyken yaşadığı Avrupa şampiyonluğu mutluluğunu teknik direktör olarak da elde etmek istediğini belirterek, "Ampute Milli Futbol Takımı olarak 5-14 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da kamp yapacağız. Burada 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanacağız. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu ama asıl odaklandığımız Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmak." diye konuştu.

Milli takım kadrosunu bu kez biraz daha geniş tuttuklarını anlatan Çakmak, "Bu hem bizim için hem de futbolcu kardeşlerimiz için daha iyi olacak. Dünya ikincisi olan kadro ile fotoğraf çektiren sporcularım, şimdi onlarla aynı yerde kamp yapıyor. Bu çok güzel bir duygu. Uzun vadeli başarı düşünüyoruz, kadromuzu da ona göre kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"En çok önemsediğimiz şey, altyapı ve tesisleşme"

Osman Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı'nın şu an çok daha iyi bir konumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2019 yılı mayıs ayında göreve başladım. O günden beri en çok önemsediğimiz şey, altyapı ve tesisleşme. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre planladık. Parolamızdır ve ayrıca 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak.' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Çünkü bizde bu potansiyel var. Evde spor yapmayan engelli kalmayacak. Bunun için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilgili birçok Bakanlık ile sürekli istişare halindeyiz. Yavaş yavaş da karşılığını almaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün çok büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca engelli kardeşlerimize ulaşmak için Anadolu Ajansı ve TRT'nin bizlere çok faydası oluyor. İnşallah sizlerin de katkısıyla ulaşamadığımız engelli kardeşimiz kalmayacak. Allah nasip ederse son sistemle yapılan bu yeni saha ve tesislerimizde tüm engelli kardeşlerimiz artık spor yapabilecek."

"Biz o başarıların tesadüf olmadığını ispatladık"

2018 yılında Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final oynadıklarını anımsatan Çakmak, o günleri unutamadığını söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın o dönemki başarısının Türkiye'de günlerce konuşulduğunu anlatan Çakmak, "Bu bizi çok mutlu etmiş, gururlandırmıştı. Avrupa şampiyonu olunca da bir ay gündemde kalmıştık. 'İmkansızı başaranlar' diye gazetelere manşet olduk. 'Dağda sol ayağını vatan için kaybeden, sağ ayağıyla da Avrupa Kupası'nı kazandıran kaptan' şeklinde haber olduk. Bunlar çok güzel şeylerdi." diye konuştu.

Çakmak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, çalışmaları durumunda Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inandığı ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben futbolculuk kariyerimde milli takım kaptanı olarak Avrupa kupasını kaldırdım. Dünya Kupası'nda da final oynadık. Biz o başarıların tesadüf olmadığını ispatladık. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Takımın getireceği kupa, tüm Türk halkını mutlu edecektir. Doğru ve disiplinli çalışarak Dünya Kupası'nı kazanacağız. Bunun için teknik heyet ve futbolcularıma güveniyorum."

Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu

Kaynak: AA

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