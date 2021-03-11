Among US sesli sohbet özelliği geliyor!
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Among US sesli sohbet özelliği geliyor!

11.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:24
Among US sesli sohbet özelliği geliyor!

Pandemi süreci içerisinde patlama göstermiş ve milyonlar tarafından oynanmış oyun olan Among US'a sonunda sesli sohbet özelliği geliyor!

Pandemi süreci içerisinde patlama göstermiş ve milyonlar tarafından oynanmış oyuna sonunda sesli sohbet özelliği geliyor! Bu özellik oyun yapımcısı olan InnerSloth LLC tarafından açıklanmadı fakat oyun geliştiricileri twitter'da bununla ilgili konuşmalar yaptı. Twitter üzerinden gerçekleştirdikleri konuşmada yeni iletişim seçeneklerinin yolda olduğunu söylediler.

AMONG US SESLİ SOHBET ÖZELLİĞİ

Among US yeni güncellemeler ile gündemde kalmayı başaran nadir oyunlar arasında. Özellikle pandemi sürecinde arkadaşları ile buluşamayan kişiler arkadaşları ile birlikte keyifli vakit geçirmek için oynanabilir bir oyun keşfetmişti. Oyun bunlarla da kalmayıp yeni haritalar ve son olarak bu yeni iletişim mesajını verdi. Oyunun bundan önceki güncellemesinde de Quickchat adı verilen hızlı sohbet özelliği oyuna dahil olmuştu.

Birçok Among US oyuncusu discord veya çeşitli ses kanalları ile birlikte arkadaşları ile oyun oynamak istiyor. Among US'un bu özelliği kendisinin getirmesi discord veya başka bağlantı sorunu olanlar için büyük çözüm niteliğinde olacaktır.

8 Mart 2021 tarihinde de Among US resmi twitter hesabından da şu tweet atıldı:

"Oyunumuzda maalesef sesli mesaj özelliği yok fakat insanların bunu istediklerini biliyoruz."

Kaynak: Playerbros

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