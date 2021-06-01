Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildi
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Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildi

Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Dünya

Bir McDonald's BTS Combo menüsü sipariş eden genç, nuggetlardan birini Among Us karakterine benzetti. eBay'da yaklaşık 285 bin dolara listelediği nugget kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

McDonald's BTS temalı menüsünü satın alan bir müşteri nuggetlardan birinin Among Us karakterine benzemesiyle eBay'de ilginç bir ilanın altına imzasını attı. 2020 yılının popüler oyunlarından olan Among Us'ın karakterine benzeyen nugget yani tavuk parçası yaklaşık 35 bin dolara sitede satış için listelendi. Şimdiye kadar en fazla bin dolara kadar teklif alan satıcının ilanını ise binlerce kişi görüntüledi.

AMONG US PANDEMİNİN EN EĞLENCELİ OYUNLARINDANDI

Geçtiğimiz sene pandemi sırasında tüm dünyada en çok oynanan oyunlardan olan Among Us, Steam'de anlık en çok oynanan oyunlar listesinde de yerini almıştı. Oyuncuların dünyanın dört bir yanındaki yabancılarla veya arkadaşlarla bağlantı kurmasına ve rastgele atanan bir imposterın yer almasına olanak sağlar.

Oyun 2020 yılında listelerin başına oturduktan sonra geliştirici InnerSloth son zamanlarda bazı güncellemeler yaparak oyunda önemli iyileştirmelerde bulundu. Bazı hayranlar ayrıca Among Us'tan ilham alarak sanat eserleri, oyun modları ve daha fazlasıyla oyuna saygılarını sundular ve ekip arkadaşlarını oldukça popüler kültür simgelerine dönüştürdüler.

Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildi

AMONG US'A BENZEYEN NUGGET 35 BİN DOLARA LİSTELENDİ

Oyunun popülaritesi nedeniyle, eBay satıcısı Polizna, McDonald's yemeklerinde Among Us'a benzeyen tavuk nuggetını bulmaktan kuşkusuz heyecan duydu. Şaşırtıcı bir şekilde, atıştırmalık gerçekten bir "crewmate" silüetine benziyor. Daha da çılgın olan, ürünün fiyatı ilk olarak 1.396 dolardı. Güncel olarak 120 teklifi olan tavuk parçası için son teklif 34,443.43 dolar.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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