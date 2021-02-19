Among US Hakkındaki Soruları Innersloth Yanıtladı

Çünkü oyun, uzun süredir istediği ya da alıştığı rağbeti göremiyor. Her ne kadar oynayan kesim şu sıralar bayağı az olsa da oyuncular, oyunun geleceğini merak ediyor. Dolayısıyla her türlü platformdan Innersloth'u soru yağmuruna tutuyor. Bu yüzden oyunun Steam sayfasından sıkça sorulan soruları topluca cevapladılar. Bizler de merak edenler için hepsini bir arada sunuyoruz.

Çeviri

Innersloth şu anda profesyonel çeviri desteği alıyor. Bu yüzden geliştiriciler, herhangi bir çevirmen arayışında değiller.

Yeni dillerin çıkış tarihi belirli değil, fakat çalışmalar hala sürüyor.

Şimdilik desteklenen diller: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Rusça, Portekizce, Japonca, Korece, Filipince

Yeni Haritalar

Şu an geliştirilmekte olan dördüncü bir harita var: Henry Stickmin serisinden Toppat Clan Airship.

Dördüncü harita yeni görevler ve mekanikler içeriyor. 2021'in ilk dönemlerinde çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Dördüncü harita ücretsiz olarak karşımıza çıkacak.

Oyuncu İtibarı

Bu özellik için oyuncuların hesaplarının olması gerekiyor. Hesap özelliğinin çıkış tarihi ise yine 2021'in ilk dönemleri.

Geliştiriciler, bu özelliğe büyük önem veriyor. Bu yüzden sıkı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

Özellik çıkış yaptığında oyuncuları kötü davranıştan dolayı şikayet etmek mümkün olacak.

Arkadaş Listesi

Bundan önce hesap özelliğinin tamamen hazır hale gelmesi lazım.

2021'in ilk dönemlerinde aktif hale gelecek hesap özelliği, şimdilik sadece şikayet ve denetim için hizmet verecek.

Arkadaşlar, platformlar arası hesap bağlama ve diğer birçok özellik daha sonra oyuna gelecek.

Diğer Platformlarda Among Us

Gelecekte Mac ve diğer sistemler için oyunun çıkması mümkün, fakat konu hakkında henüz detay yok.

Among US şu anda Nintendo Switch'te de oynanabilir, yakında Xbox'a da gelecek.

Oyun İçi Sesli Sohbet

Geliştiriciler bu özelliği 2018'de oyuna eklemeyi denedi. Fakat kaliteli olmaması ve yönetiminin zor olmasından dolayı bu özellik kaldırıldı.

Ancak özelliğin tekrar eklenmesi gündemde. Ama yine de özelliğin tam olarak ne zaman oyuna geleceği belli değil.

Bu yüzden oyuncuların oyun içi yazılı sohbet veya üçüncü parti uygulamaların kullanması tavsiye ediliyor.

Oyun Modları (Saklambaç)

Yeni oyun modlarının gelmesi gündemde, fakat şu anda yüksek önem taşımıyor. Detaylar henüz yok.

Şimdilik Among Us, sadece oyundaki lobi ayarlarıyla oyun modu sunuyor. (Örneğin saklambaç - düşük impostor görüşü, hızlı öldürme aralığı vb.)

Tek Kişilik Modlar

Among Us, sosyal çıkarım yeteneği üzerine bir oyun, bu yüzden insan etkileşimleri büyük bir rol oynuyor.

Yapay zeka, sohbetleri veya tartışmaları anlayamaz, bu yüzden bu modun olması söz konusu değil.

Dereceli Oyunlar

Geliştiriciler, oyuncuların performansı üzerine derecelendirme sistemine önem veriyor. Ayrıca oyunun kalitesini de arttırabilir.

Fakat bu sistem, büyük firmaların bile desteklemekte zorlandığı bir sistem. Bu yüzden öncelikle hesap özelliğinin devrede olması daha büyük önem taşıyor. Bu sürede oyuncuların normal şekilde oyun bulmaları tavsiye ediliyor.

Oyunları İzlemek

Bu özellik şimdilik önem taşımıyor. Ayrıca sunucular da bu durumu desteklemiyor.

Daha Fazla Rol

Innersloth, oyuncuların daha fazla rol isteğinin farkında, ancak konu hakkında daha fazla detay veremiyorlar.

Yeni Kozmetik Ürünler

Daha fazla şapka, kıyafet ve evcil hayvan gelmesi gündemde, ancak yüksek önem taşımıyorlar.

Dördüncü harita oyuna Henry Stickmin temalı ürünler de getirecek. En az üç ürünün geleceği kesinleşti.

Toplantı Dışında İletişim (Impostor'lar Arası Sohbet)

Oyun genel anlamda toplantı dışındaki iletişim sorunu üzerine kurulu. Bunun dikkat dağıtıcı olmasının yanı sıra her iki takım için de oyunu olumsuz yönden etkiliyor.

Örneğin; impostor'lar arası sohbet sabotaj ve toplu öldürmeleri fazlasıyla kolaylaştırır. Ancak görsel anlamda da kimin impostor olup olmadığını da belli eder. Çünkü yazmak için hareketsiz kalmak zorundalar.

Bilgi Ekranı Değişimleri

Birkaç farklı bilgi ekranı sistemi getirilmesi planlanıyor, ancak yakın zamanda gelmeyecek.

Impostor Olma Şansı

Impostor olma şansı, lobideki herkes için aynı ihtimalde. En küçük değişim bile oyunu büyük ölçüde etkileyebilir.

Eğer üst üste crewmate olmak, bir sonraki oyunda impostor olma şansınızı artırsaydı, uzun süredir crewmate olduğu bilinen bir oyuncu sonraki oyunlarda ne olursa olsun güvenilmez olurdu.

Yeni Renkler

Oyuna yeni renklerin gelmesi gündemde, ancak bunun için herhangi bir tarih yok.

Yeni Öldürme Animasyonları

Beşinci bir öldürme animasyonu yakında oyunda olacak. Büyük ihtimalle dördüncü haritayla oyuna geleceği belirtiliyor.

Yeni bir öldürme animasyonu, her karenin oyundaki her kozmetik ürünle birlikte yeniden çizilmesi anlamına geliyor. Geliştiriciler, bunun yerine yeni ürünler getirmeyi tercih ediyor.

Daha Büyük Lobiler (Daha Fazla Oyuncu)

Lobi kapasitesinin artırılması planlar dahilinde, ancak geliştiriciler tarih veremiyor.

Kaynak: ESporTimes