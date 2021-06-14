Among Us'a yeni bir güncelleme geliyor!
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Among Us'a yeni bir güncelleme geliyor!

Among Us'a yeni bir güncelleme geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Among US oyuncularını sevindirecek yeni bir güncelleme geliyor!

Among US oyuncularını sevindirecek yeni bir güncelleme geliyor. E3 2021 de Xbox & Bethesda Games tarafından duyurulan yeni güncelleme ile birlikte artık oyunu 15 oyunculu lobi oluşturarak oynayabileceksiniz.

Lobi boyutundaki artış ile birlikte artık oyunda 3 tane impostor olacak ve muhtemelen oyun daha eğlenceli bir hale gelecektir. Güncellemenin çok yakında geleceği duyuruldu ancak ne zaman geleceği ile ilgili kesin bir tarih verilmedi.

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Kaynak: Playerbros

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