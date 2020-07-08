Amip nedir, nasıl ürer? Beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nerede yaşar, nasıl bulaşır?
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Amip nedir, nasıl ürer? Beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nerede yaşar, nasıl bulaşır?

Tek hücreli canlılar olan amipler, gözle görülemeyecek kadar küçüklerdir. Genellikle tatlı sularda ve su birikintlerinde yer alırlar. Eşeysiz üreme ile çoğalan amiplerin bir türü beyne yerleşerek ölümcül sonuçlara yol açar. Amip nerelerde yaşar?

Amip nedir, nasıl ürer? Beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nerede yaşar, nasıl bulaşır?
08.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:15

Beyin yiyen amipler, tuzlu sularda yaşamaz, ayrıca iyi klorlanmamış sularda bulunurlar. Beyin yiyen amip türleri sadece burun yolu ile bulaşır ve insandan insana geçmez. Beyne yerleştikten sonra menenjit gibi hastalıklara neden olur.

AMİP NEDİR?

Tatlı sularda, kokuşmuş su birikintilerinde, nemli topraklarda yaşarlar. Çapları 200 - 300 mikrometre arasında değişir. Yalancı ayaklarını besinleri olan diğer tekhücrelileri almada kullanırlar. Zeminde yaşarlar. Durgun sularda yaşayan Amoeba proteus, 300 - 600 mikrometre çapıyla en büyük çıplak amiplerden biridir.

Tek hücreli canlılar olarak bilinen amipler, amoeba ismiyle de anılmakta olan amipler öglena ve paramesyum gibi birkaç canlı ile birlikte tek hücreli olmasına rağmen prokaryot olmayan canlılardan olmaktadır. Prokaryot bir canlının sahip olacağı gelişmişliğin çok üstünde bir seviyeye sahiptirler.

AMİP NASIL ÜRER?

Tek hücreye sahip canlıların bir kısmı, ikiye bölünerek çoğalırlar. Amip de, aynı yöntemi kullanarak çoğalmaktadır. Bu çoğalma, bir eşeysiz üreme türüdür. Canlı tamamen ikiye bölündükten sonra, her iki hücreye de çekirdek düşer. Bu üreme, sürekli olarak bu şekilde gelişir. Yani tek bir amipten sürekli olarak yeni amipler meydana gelir.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşır. İnsandan insana geçme özelliği bulunmaz. Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

BEYİN YİYEN AMİP NEREDE BULUNUR?

Göller, nehirler gibi tatlı sularda, jeotermal sularda, kaplıcalarda, iyi klorlanmamış havuz sularında bulunur. Naegleria fowleri, denizler gibi tuzlu sularda yaşamaz. Eğer havuz suyu, olması gereken şekilde klorlanmış ve arındırılmışsa, bu sudan enfeksiyon olmaz.

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