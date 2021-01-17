Amine Gülşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi!

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Amine Gülşe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Amine Gülşe hangi dizilerde oynadı?

2014 Miss Turkey yarışması birinci oyuncu ve manken Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında, nereli? Amine Gülşe hangi dizilerde oynadı? Amine Gülşe ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe Özil (d. 30 Nisan 1993), Irak Türkmeni kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken.

Amine Gülşe doğum tarihi : 30 Nisan 1993

Amine Gülşe kaç yaşında : 27 yaşında

Amine Gülşe mesleği ne : Oyuncu ve manken

Amine Gülşe nereli : İsveç doğumlu

Amine Gülşe burcu ne : Boğa

Amine Gülşe boyu kaç : 1,78 metre

Amine Gülşe kilosu kaç : 55 kg

AMİNE GÜLŞE KARİYERİ

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'ni Miss World'de temsil edecektir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır.

AMİNE GÜLŞE ROL ALDIĞI DİZİLER

Asla Vazgeçmem (2015-2016) - Dizi, Nur Demiran Kozan/ Nur Demiran Sancaktar

İkisini de Sevdim (2017) - Dizi, Suna