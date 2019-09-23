Amgen TMEA Bölgesi İK Direktörü, Amerika'daki genel merkeze atandı

23.09.2019 11:58

Güner yeni görevine Amgen'ın Amerika'daki genel merkezinde devam edecek.

İnsan Kaynakları alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip olan Emine Yeşil Güner, 2 yıl Finansbank deneyimi sonrasında, Novo Nordisk deneyimi süresince Türkiye İK Ülke Direktörlüğü, Yakın Doğu Ülkeleri İK Bölge Direktörlüğü, Güney Asya Ülkeleri ve Avustralya Bölgesi İK Direktörlüğü, Uluslararası Operasyonlar İK Proje Direktörlüğü sorumlulukları sonrası Rusya ve CIS ülkelerini eklediği İK Bölge Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Novo Nordisk`teki 18 yıllık çalışmasının ardından 2017 yılında Amgen'a katılan Emine Yeşil Güner, TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesi İK Direktörü olarak 17 farklı ülkenin yanı sıra Mustafa Nevzat üretim tesislerini de kapsayan sorumluluk alanında özellikle yetkinliklerin artırılması, kültürün güçlendirilmesi ve liderlik gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmalarla fark yarattı. 1 Temmuz itibariyle Global Ticari Operasyonlar grubuna İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Emine Yeşil Güner, yeni görevinde Global Pazarlama, Global Pazar Erişim ve Politikaları, Biobenzerler ve Amerika Hükümet İlişkileri bölümlerine destek verecek. Ailesi ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşen Emine Yeşil Güner, görevine Amgen Global Merkezi'nin yer aldığı Thousand Oaks`ta devam ediyor.

Kaynak: Bültenler