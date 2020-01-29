Amerikan medyası Trump'ın 'barış planı' için ne dedi?
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Amerikan medyası Trump'ın 'barış planı' için ne dedi?

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği plana dünya çapında tepki yağmaya devam ederken, barış planının açıklanması Trump'ın azil süreci devam etmesine rağmen Amerikan basınında da gündem oldu.

29.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:01
Amerikan medyası Trump'ın 'barış planı' için ne dedi?

'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı" Amerikan medyasında geniş yer buldu.


Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği plana dünya çapında tepki yağmaya devam ederken, barış planının açıklanması Trump'ın azil süreci devam etmesine rağmen Amerikan basınında da gündem oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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