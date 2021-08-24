Amerikan gazetesinden bomba iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
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Amerikan gazetesinden bomba iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü

Amerikan gazetesinden bomba iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD'li Washington Post gazetesinin ortaya attığı iddia ses getirdi. Haberde yer alan detaylara göre Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Biden yönetimi ile yüz yüze ilk temas pazartesi günü kuruldu. Görüşmeyi ABD adına CIA Direktörü William J. Burns yaptı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi geçirmesi üzerine tüm dikkatler bölgeye çevrildi. Birçok yabancı ülke, askerlerini tahliye operasyonları için Afganistan'a gönderirken özellikle oradaki ABD askerlerinin geleceği tartışma konusu oldu.

ABD'nin yıllardır Afganistan'da söz sahibi olması, askerlerinin çekeceğini söyleyip hala bu yönde bir gelişmenin yaşanmaması kafaları karıştırıyor. Çekilme için son gün olarak belirtilen 31 Ağustos'a sayılı günler kalmışken ABD yönetimi ile Taliban arasında yapılan gizli bir görüşme ifşa oldu.

KABİL'DE GÖRÜŞTÜLER

ABD'li Washington Post gazetesi CIA Direktörü William J. Burns ile Taliban'ın siyasi lideri Abdul Ghani Baradar'ın pazartesi günü başkent Kabil'de gizli bir toplantı yaptığını öne sürdü. Ses getiren bu haber sonrası CIA herhangi bir açıklama yapmadı.

TAHLİYE OPERASYONLARINI GÖRÜŞTÜLER İDDİASI

Bazı kaynaklar ise görüşmenin konusunun, Afganistan'dan yapılan tahliyeler olduğunu belirtti. Bilindiği üzere ABD ve müttefiklerinin tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar sonlandırması gerekiyor. Taliban, bu tarihin uzatılması teklifini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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