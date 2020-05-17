Amerikan Deniz Harp Akademisi'nde sosyal mesafeli yemin töreni
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Amerikan Deniz Harp Akademisi'nde sosyal mesafeli yemin töreni

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Harp Akademisi'nin yemin töreni, koronavirüsten dolayı sosyal mesafe gözetilerek ve maske takılarak gerçekleştirildi.

Amerikan Deniz Harp Akademisi'nde sosyal mesafeli yemin töreni
17.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:33

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Harp Akademisi'nin yemin töreni, koronavirüsten dolayı sosyal mesafe gözetilerek ve maske takılarak gerçekleştirildi.

Maryland eyaletinin Annapolis şehrinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nde, yemin töreni heyecanı yaşandı. Genç bahriyeliler yemin töreninde, sosyal mesafelerini korurken maske takmayı da ihmal etmedi. Sadece mezun olacak öğrencilerin hazır bulunduğu törende, aileler ve öğrencilerin yakınları içeriye koronavirüs önlemlerinden dolayı alınmadı.

DENİZ HARP OKULU DA YEMİN TÖRENİNİ AÇIK HAVADA YAPACAK 

Açık havada yapılan törende, 200 yeni genç subay açık havada emin etti. Deniz Harp Okulu ise 22 Mayıs'ta mezuniyet törenini, koronavirüsten dolayı internet üzerinden düzenleyeceklerini açıkladı.  Koronavirüse rağmen genç subaylar, tören sonunda şapkalarını havaya attı. Yemin töreni sonrasında ebeveynler ve aileler heyecanlarını sosyal medyada paylaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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