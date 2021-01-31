Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu

New York'taki bir GameStop mağazası Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım...