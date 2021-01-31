Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu
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Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu

31.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 08:07

New York'taki bir GameStop mağazası Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım...

New York'taki bir GameStop mağazası

Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor. New York'un Manhattan bölgesindeki caddede, GameStop dükkanı görülüyor.

Amerikan borsasında 'GameStop dalgası büyüyebilir' korkusu
Amerikan borsasında 'GameStop dalgası büyüyebilir' korkusu
Amerikan borsasında 'GameStop dalgası büyüyebilir' korkusu
Amerikan borsasında 'GameStop dalgası büyüyebilir' korkusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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