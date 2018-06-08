Amerikalı Ünlü Şef Anthony Bourdain Otel Odasında Ölü Bulundu

Amerikalı ünlü şef ve televizyon yıldızı Anthony Bourdain Fransa'nın Strasbourg kentinde oteldeki odasında ölü bulundu.

Amerikan CNN televizyonu 61 yaşında ölen Bourdain'in intihar etmiş olmasından şüphelenildiğini bildirdi.

Bourdain yine CNN'de yayımlanacak bir program için Strasbourg'daydı.

2000 yılında piyasaya çıkan kitabı "Kitchen Confidential" (Mutfak Sırları) adlı kitabıyla ün kazanan Bourdain, televizyon programlarıyla 2 Emmy ödülü de kazanmıştı.

Bourdain'in programları 2013 yılından bu yana CNN televizyonunda yayımlanıyordu.