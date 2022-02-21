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Amerikalı senatörler Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda tarafından kabul edildi

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Amerikalı senatörler Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda tarafından kabul edildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna krizi çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Amerikalı senatörlerden oluşan heyeti kabul etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna krizi çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Amerikalı senatörlerden oluşan heyeti kabul etti.

Duda, Belweder Sarayı'nda Amerikalı senatörler Christopher Coons, Richard Dick Durbin ve Jeanne Shaheen'in yanı sıra ABD'nin Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski ile görüştü.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu ve Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin de katıldığı görüşmede Ukrayna'nın güvenliğine yönelik tehditler ele alındı.

Görüşme hakkında detaylı bilgi verilmezken, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, "Gündemimiz Ukrayna ve çevresinde oluşan olaylar." açıklamasını yaptı.

Amerikalı senatörlerin salı günü Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile görüşeceği belirtildi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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