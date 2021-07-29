Amerikalı oyuncu Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım

3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den kısa süre önce boşanan Amerikalı oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum" dedi.

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox'tan oldukça cesur bir itiraf geldi. Güzel oyuncu, gençlik yıllarında özellikle stresli olduğu dönemlerde cinsel içerikli oyuncaklar kullandığını ifade etti.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

20'li YAŞLARDA KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir TV programına katıldı. Fox, 20'li yaşlarında cinsel içerikli oyuncaklarını kullandığını itiraf etti.

"STRESLİ OLDUĞUMDA SIĞINDIĞIM LİMANIMDI"

Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Amerikalı manken ve oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için 2018 yılında Türkiye'ye gelmişti. Fox, Çanakkale ve İstanbul'da büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: Snob Magazin