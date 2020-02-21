'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video
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'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video

'Amerika'yı yeniden büyüt' (MAGA) şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22
'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video

Hafta başında 'nin şehrinde güvercinlerin kafalarına Başkan 'ın kampanya sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyüt) şapkaların yapıştırılmasını kendilerine P.U.T.I.N (Pigeons United To Interfere Now -- Şimdi Müdahale için Güvercinler Birliği) adı veren bir grup üstlendi.


Alaycı bir şekilde Trump'a bağlılıklarını göstermek için böyle bir eyleme imza attıklarını belirten grup yayınladığı açıklamada "P.U.T.I.N, Demokratların 2020 başkanlık seçimlerinde aday adaylarını Las Vegas'taki tartışma programını protesto etmek için güvercinlerini kullanmıştır," ifadelerine yer verilirken aynı zamanda Trump'a bir destek ve bağlılık gösterisi olarak şehri ziyaret ettiği günleri tercih ettikleri vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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