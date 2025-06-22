Son dönemde bölgede artan tansiyonun ardından akıllara gelen ilk soru "ABD İran'ı vurdu mu?" oldu. ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin hedef alındığı doğrulandı. Bu gelişme, hem bölgesel hem de küresel güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebilir. Peki, Amerika İran'ı vurdu mu? ABD İran'a neden saldırdı?

AMERİKA İRAN'I VURDU MU?

ABD, 22 Haziran sabahı İran'ın üç önemli nükleer tesisine eş zamanlı füze saldırısı düzenledi. Saldırıda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesisler hedef alındı. Fordo tesisine tam kapasiteli bomba atıldı ve bu nokta tamamen imha edildi.

Başkan Trump, sosyal medya üzerinden saldırıyı bizzat duyurarak, "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik, uçaklarımız İran hava sahasının dışına çıktı ve üslerine dönüyorlar" açıklamasını yaptı. ABD'nin ilk kez doğrudan dahil olduğu saldırı, savaşın seyrini değiştirdi.

ABD İRAN'A NEDEN SALDIRDI?

Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı operasyonda, "sığınak katili" olarak bilinen bombalarla yeraltı tesisleri hedef alındı. Bu operasyon, teknik olarak ABD'nin İran'a karşı en gelişmiş mühimmatlarını kullandığı ilk doğrudan saldırı oldu.

İsrail devlet televizyonu Kan, saldırıların İsrail ile tam koordinasyon içinde yapıldığını belirtti. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için askeri güçlerini birleştirdi.

İran ise BM Güvenlik Konseyi'nden acil oturum talep etti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, saldırının BM Şartı'na ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Arakçi ise İran'ın egemenliğini savunmak için tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

NETANYAHU SALDIRI İÇİN TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Başbakan Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu. Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İRAN: FORDO'DA NÜKLEER SIZINTI YOK

İranlı bir yetkili, ABD'nin saldırısının ardından Fordo'da nükleer sızıntı olmadığı savundu. Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." dedi.