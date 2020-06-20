Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.

20.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:42

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.

Başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.

Caminin avlusu ile bahçesini dolduran yüzlerce kişi, cuma namazında sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu.

Cuma hutbesini okuyan DCA Başkanı Bilal Kuşpınar, salgın sonrası yeni düzende Müslümanların ibadetlerini sağlıklı yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Namazın ardından cemaat yine sosyal mesafe kuralını gözeterek, tokalaşmadan, selamlaşarak dağıldı.

New Jersey'deki Diyanet camilerinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayının ikinci haftasından bu yana kapalı tutulan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde de ilk cuma namazı için kapılar açıldı.

New Jersey Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezinin bahçesinde toplanan cemaat, evden getirdikleri seccadeler üzerinde sosyal mesafeyi gözeterek yüzlerinde maskeyle ilk cuma namazını kıldı.

Önceden yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların camiye gelmemesi istendi.

Kısa tutulan namaz sonrası cemaat üyeleri, eski alışkanlıkların aksine tokalaşma ve kucaklaşmadan kaçınarak camiden ayrıldı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, "Worldometer" internet sitesine göre 121 binin üzerinde ölü, 2 milyon 284 binin üzerinde vaka bulunuyor.

Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Abdülhamit Gül Berat Albayrak Musa Farisoğulları
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Türk Alman Ankara
Şu an buradasınız: Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 02:04:44. #1.14#
title