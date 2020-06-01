ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de gelir seviyesi yüksek vatandaşların ikamet ettiği Santa Monica kentinde bir giyim mağazasının yağmalandığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ABD'de siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan eylemler, etkisini artırarak devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı eylemcilerin giyim mağazalarını yağmaladığı görülüyor.

TEPKİLER TÜM EYALETLERE YAYILIYOR

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkiler tüm eyaletlere yayılarak devam ediyor. Protestolar sürerken yağma görüntüleri de gündemden düşmüyor.

MAĞAZAYI YAĞMALADILAR

ABD'nin Santa Monica kentinde bir giyim mağazasında bütün giysilerin eylemcilerin tarafından yağmalanması sosyal medyada gündem oldu.