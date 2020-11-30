Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor
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Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor

30.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:22

Amerika'nın New York kentinde koronavirüs test sırasında uzun saatler beklemek istemeyen ve maddi durumu yerinde olan kişiler, saati 80 dolara kendileri için sıra bekleyecek kişiler tutmaya başladı.

ABD'de koronavirüs vakaları 14 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 273 bini geçti. Amerika'da uzmanlar, günlük 150 bin civarında olan vaka sayısının, Şükran Günü'nden sonra daha da artmasından endişe ediyor.

YENİ BİR İŞ KOLU ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkede, yeni iş kolu ortaya çıktı. New York Post'ta (NYP) yer alan habere göre; New York'ta koronavirüs test sırasında uzun saatler beklemek istemeyen ve maddi durumu yerinde olanlar, kendileri için sıra bekleyecek kişiler tutmaya başladı.

New Yorklu zenginler, günlük işlerin olduğu TaskRabbit uygulaması üzerinden saati 80 dolara sırada bekleyecek insanlar buluyor. Hatta bu kişiler günde 2 ila 3 kişinin yerine bekliyor ve kazançlarını artırıyor.

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"BURADA BİR SAAT KALIRIM DEDİM AMA TAM 3 SAAT SÜRDÜ"

NYP'ye konuşan Lucy adında 27 yaşındaki bir kadın, "Tatlı bir adam beni Greenpoint'te sırada beklemem için tuttu. Bunun aptalca olduğunu biliyordum. Biraz sersemlemiştim, çünkü kuyruk kısa görünüyordu. 'Burada bir saat falan kalırım' diye düşündüm ama tam 3 saat sürdü" dedi. Lucy, 3 saatin sonunda 240 dolar aldığını belirtti.

KAZAN-KAZAN DURUMU

Böylelikle zenginler virüs kapma riskini azaltıyor, maddi durumu iyi olmayanlar ise bundan para kazanıyor.

Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor
Haber Yorumları (1)
ADALET: demek ki adalet buymuş:((
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