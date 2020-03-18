Amerika'da Yaşayan Türk Çift, Koronavirüs Test Kiti Üretti
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Teknoloji

Amerika'da Yaşayan Türk Çift, Koronavirüs Test Kiti Üretti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı geçtiğimiz günlerde Amerika'da denenmişti. Amerika'da yaşayan Türk çift ise vir&u

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Amerika'da Yaşayan Türk Çift, Koronavirüs Test Kiti Üretti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı geçtiğimiz günlerde Amerika'da denenmişti. Amerika'da yaşayan Türk çift ise virüsü çok kısa sürede tespit edebilen kitler ürettiklerini açıkladı. Covid-19 testi için kişiden bir damla kan almak yeterli oluyor. Detaylar haberimizde.


ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, yeni coronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit üretti. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneğiyle tespit ediyor. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı. Üretilen kitleri hastane ve sağlık kuruluşlarına satarak doktorların kısa sürede test yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten çift, günde 500 bin test üretme kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Çift, Türkiye'ye yardım için de hazır olduklarını ifade etti.


Söz konusu kit, Kaliforniya San Diego'da kurulan Confirm Bioscience adlı şirkette geliştirildi. Pala çifti, öncesinde saç teli yardımıyla uyuşturucu tespitinden, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri gibi evde uygulanabilecek çeşitli sağlık ürünlerini geliştirerek online satışa sunmuş.


Bu arada, Sağlık Bakanı açıklamasına göre 17 Mart günü itibarıyla vaka sayısı 98'e ulaştı, 51 kişinin sonucu pozitif çıktı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından alan 89 yaşındaki bir vatandaşımız da öldü.


Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)


14 GÜN KURALI pic.twitter.com/HUw0ca78zW

— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 18, 2020

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

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