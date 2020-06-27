Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü
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Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göktepe, nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

27.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:52

Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göktepe, nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

YKS 2020'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi bugün yapılıyor. Esenyurt'ta ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalyede olan Merve Göker, sabah 07,30'da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesi ile bindirilen Göker, Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker'in annesi Vartuhi Altuntepe, "Esenyurt Belediyesi ekipleri kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluma sınava götürüyor. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

Kaynak: İHA

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