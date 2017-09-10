Amed Sportif-Sivas Belediyespor: 1-1





STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi



HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Mustafa Han (xx), Ufuk Uğurlu (xx)



AMED SPORTİF: Zülküf (x)- Erdi (x), Cumhur (x), Timur (x) (Dk.70 Selçuk x), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (xx), Efe Halil (x), Deniz (xx), Abdullah (x) (Dk. 66 İlter x), Mansur (x) (Dk. 34 Mustafa Tahir x), Mazlum (x)



SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nur Melih (x), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Ozan (xx) (Dk.75 Eren x), Ahmet (x) (Dk.60 Seyit Ahmet x), Hüseyin (xxx), Hakan (xx), Tunay (x), Niyazi Batuhan (x)



GOLLER: Dk.47 Deniz (Amedspor), Dk.1 Ozan (Sivas Belediyespor)



SARI KARTLAR: Timur, Deniz (Amedspor), Uğur, Feyyaz, Ozan, Hüseyin (Sivas Belediyespor)



İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif, sahasında Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



1'nci dakikada Sivas Belediyespor'lu Ozan'ın 35 metreden sert vuruşunda, kaleci Zülküf'ün elinden kayan top filelere gitti: 0-1



27'nci dakikada Ozan'ın şık ara pasında kaleci ile baş başa kalan Hakan'ın vuruşu uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.



47'nci dakikada Efe soldan şık hareketlerle ceza alanına girdi. Penaltı noktasına çıkardığı topa yetişen Sıddık ceza sahasında Feyyaz tarafından düşürüldü. Hakem Emre Kargın'ın penaltı kararında, Deniz Naki topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, skorda dengeyi sağladı: 1-1



- Diyarbakır