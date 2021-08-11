Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım
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Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde amcasının ani ölümüyle sarsılan oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde annesini oynayan Sabina Toziya'nın ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum. Uğurlar olsun canımın içi" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya, hayatını kaybetti. Usta oyuncu, beyninde tümör tespit edildikten sonra diziden ayrılmış ve ameliyat olmuştu.

"UĞURLAR OLSUN CANIMIN İÇİ"

Toziya'nın ölümü uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşlarını da yıktı. Geçtiğimiz günlerde amcasını son yolculuğuna uğurlayan Oktay Kaynarca, aldığı ikinci ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Dizide Sabina Toziya'nın oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım

AMCASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 3 gün önce amcasını Murat Yılmaz'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından amcasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam, ağabeyim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" demişti.

Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Murat Yılmaz, önceki gün Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım
Oktay Kaynarca ve amcası
75 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
75 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım - Haberler Magazin
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