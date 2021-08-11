Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım

Geçtiğimiz günlerde amcasının ani ölümüyle sarsılan oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde annesini oynayan Sabina Toziya'nın ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum. Uğurlar olsun canımın içi" dedi.