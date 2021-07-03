Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu Açıklaması
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Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu Açıklaması

Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğum sancıları tutan ve çağrılan ambulans ile hastaneye götürülken yolda doğum yapan Aysel Günbaş, kendisi ile birlikte bebeğinin hayatının 112 Acil servis görevlilerine borçlu olduğunu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, ilgisiz...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğum sancıları tutan ve çağrılan ambulans ile hastaneye götürülken yolda doğum yapan Aysel Günbaş, kendisi ile birlikte bebeğinin hayatının 112 Acil servis görevlilerine borçlu olduğunu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, ilgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar" dedi.

Doğum sancısı tutan Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde yaşayan Aysel Günbaş için yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Günbaş'ı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdükleri esnada kadının doğumu başladı. Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni olan ambulans sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldırım ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleşmesi için ATT Ümran Karakuş ve Paremdik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarı ile gerçekleşti. Henüz ismi konulmayan kız bebeğin doğumu gerçekleştiren ATT'nin kucağında fotoğrafında ise minik çocuğun sağlık görevlisinin parmağını tutması ise görenlerin içini ısıttı.

"İlgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar"

Hastanede tedavisi devam eden anne Aysel Günbaş ise yaşadığı ve sonrası büyük bir sevinçle biten heyecan dolu olayı şöyle anlattı:

"6 yıldır Çambeyli köyündeyim. Allah devletimizden razı olsun. Sabah saatlerinde doğum sancım başladı. Ambulans çağırdık, ambulansla hastaneye giderken Karadirek köyü yakınlarında doğum başladı. Doğum oldu, sonra bizi hastaneye getirdiler. İlgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Bebeğim kız oldu ve ismini koymadık. Hiçbir eksiğim yok, devletimiz ilgileniyor."

"Bir anda ambulans geldi"

Baba Muhammet Günbaş ise her şeyin bir anda olup bittiğini kaydederek, eşinin doğumunda yanında olamamasına üzüldüğünü, ama kızının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi ile de mutluluğuna yaşadığını ifade etti. Günbaş, "Hayvanlara bakmak için ahıra gittim, nasıl olduğunu bilmiyorum bir anda ambulans geldi. Eşim bindi gitti, doğum olurken ben yoktum. Bizi ilgisiz bırakmadılar, teşekkür ederim" dedi.

Hastanede sağlık görevlileri anne ve bebeğin artık kendilerine emanet olduğunu dile getirerek ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Günbaş çiftinin dünyaya gelen ve ismini henüz koymadıkları bebekleri ile birlikte bir de 6 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu Açıklaması
Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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