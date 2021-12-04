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Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

KARS'ta aniden fenalaşan Danyal Albay Erkmen (2), ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

KARS'ta aniden fenalaşan Danyal Albay Erkmen (2), ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars'a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne getirilen Erkmen'e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne bildirildi. Erkmen'in Ankara'ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars'a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçağa konuldu. Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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