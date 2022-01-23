Ambulans şoförünün karla imtihanı - Haberler
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Ambulans şoförünün karla imtihanı

Ambulans şoförünün karla imtihanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de ambulansın karla kaplı zeminde kayarak kaza yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kocaeli'de ambulansın karla kaplı zeminde kayarak kaza yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bir başka araca çarpması da yine bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı yerlerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kar kış demeden yollara düşen acil durum araçları da adeta zamanla yarışıyor. Kocaeli'de bir ambulans şoförünün karla kaplı zeminde ilerlemeye çalışması ve zor anlar yaşaması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir diğer vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde ise kaza anı yer aldı. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir başka araca çarptı. - KOCAELİ

Ambulans şoförünün karla imtihanı

Ambulans şoförünün karla imtihanı

Ambulans şoförünün karla imtihanı

Ambulans şoförünün karla imtihanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Kocaeli, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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