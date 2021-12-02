Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Ayşe Ata'ın ( 68), yapılan kontrolünde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Atar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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