Ambulans helikopter bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı
Ambulans helikopter bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşayan bir kişi sahurda yediği mantardan zehirlenince ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
21.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:28
Ambulans helikopter bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı
ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşayan bir kişi sahurda yediği mantardan zehirlenince ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Şavşat Devlet Hastanesi'ne başvuran Tolga Kaya'nın yapılan ilk müdahalede sahurda yediği mantardan zehirlendiği belirlendi. Kaya için ilçeye helikopter ambulans istenirken, ardından Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA