Amazon'un yerli halkı Muralardan yangınlara ve Bolsonaro'ya karşı direniş sözü

23.08.2019 17:45

Büyük bölümü Brezilya sınırları içinde kalan Amazon ormanlarındaki yangınlar ve çiftçi tehditleri bölgedeki Mura yerli halkını harekete geçirdi.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 'ormansızlaştırma' politikalarına karşı mücadele edeceklerini duyuran grup, geleneksel topraklarını korumak için direnme sözü verdi. Kabilenin liderlerinden Raimundo Mura, "Beyaz adamın tek derdi yok etmek, bu ağaçların bir ruhu var, hepsinin dünyada bir yeri var. Kanımın son damlasına kadar bu ormanı savunacağım." sözleriyle kararlığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle