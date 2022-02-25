Amazon Prime Gaming'in 580 TL'lik Mart ayı oyunları belli oldu! Madden NFL 22, Surviving Mars ve daha fazlası!

Amazon Prime Gaming Mart ayında kullanıcılarına oyunlar vermeye devam ediyor. Şubat ayında Destiny 2, Stellaris ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Mart ayında Madden NFL 22, Surviving Mars ve yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

AMAZON PRİME GAMİNG MART 2022 OYUNLARI

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz. Prime aboneliği ile Amazon Prime Video üyeliği ve Twitch'te ücretsiz bir aylık Prime aboneliği de vermektedir.

Prime Gaming'de Mart ayında ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi içerikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi ve PUBG Battlegrounds oyuncuları için G-Coin kutusunu da almayı unutmayın.

AMAZON PRIME GAMİNG MART 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI