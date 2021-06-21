Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri bu gece 00.00 itibarıyla başlangıç yaptı. Amazon Prime kullanıcıları 48 saat boyunca binlerce üründe gerçekleştirilen indirimlerden yararlanabilecek. Amazon Prime indirimlerinde öne çıkan ürünler nelerdir? Amazon Prime Day hangi ülkelerde kutlanıyor? Detaylar haberimizde!

Amazon, her yıl gerçekleştirdiği Prime Day etkinliği ile birçok kullanıcıyı sevindirmeye devam ediyor. 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimler iki gün boyunca sürecek.

Amazon Prime Day bu yıl toplam 20 ülkede kutlanıyor. Birçok fırsattan yararlanabilecek ülkeler ise şu şekilde; Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott indirim etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Prime hizmeti ile Türkiye'de müşterilerimize eşsiz bir değer sunuyoruz. Üyelerimize daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği sunmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amazon Prime Day etkinliği ile gerçekleştirilen indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

AMAZON PRIME DAY İNDİRİMLERİ

Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter - 4094TL

Xiaomi Mi Essential elektrikli scooter - 2650TL

iPhone SE 64GB - 4949TL

Oppo A15 32GB akıllı telefon - 1649TL

Haylou Solar LS-5 akıllı saat- 198,90TL

SanDisk 500GB SSD - 432TL

Intel Core İ5-10400F Kutu, 2,90Ghz Temel Frekans, Lga1200, 65 W - 1498TL

Haylou T15 Gaming IPX5 Bluetooth 5.0 Kablosuz Kulaklık - 159TL

Haylou GT1 Bluetooth Kablosuz Kulak içi Kulaklık - 129TL

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada - 149TL

Bosch akıllı vidalama IXO 5. nesil- 229TL

Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Hoparlör - 2250TL

SanDisk Ultra microSDXC 128GB - 92TL

Spigen DuraSync USB-C to USB-C 3.2 100W Kevlar Hızlı Şarj ve 480mb/s Data - 63TL

HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'' FHD, Intel Core i3-1115G4, 4 GB RAM, 256 GB SSD, FreeDOS, 2N2Q9EA, Beyaz - 3399TL

Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1990TL

Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - 1090TL

MSI markalı ürünlerde avantajlı fiyatlar

Tam boy Pringles'lar 9,95TL

Bose NC700 Noise Cancelling kulaklık - 3499TL

Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender - 249,90TL

Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık - 1899TL

LG 32GN600-B 31.5" VA, 2K, 165HZ, HDR10, DP HDMI Oyuncu Monitörü - 2691TL

MSI GF63 THIN 10SC-260XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I5-10500H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB, DOS - 7999TL

*İndirimli ürünler sürekli olarak güncellenecektir.