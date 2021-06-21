Amazon Prime Day indirimleri başladı!
Amazon Prime Day indirimleri bu gece 00.00 itibarıyla başlangıç yaptı. Amazon Prime kullanıcıları 48 saat boyunca binlerce üründe gerçekleştirilen indirimlerden yararlanabilecek. Amazon Prime indirimlerinde öne çıkan ürünler nelerdir? Amazon Prime Day hangi ülkelerde kutlanıyor? Detaylar haberimizde!
Amazon, her yıl gerçekleştirdiği Prime Day etkinliği ile birçok kullanıcıyı sevindirmeye devam ediyor. 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimler iki gün boyunca sürecek.
Amazon Prime Day bu yıl toplam 20 ülkede kutlanıyor. Birçok fırsattan yararlanabilecek ülkeler ise şu şekilde; Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya.
Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott indirim etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Prime hizmeti ile Türkiye'de müşterilerimize eşsiz bir değer sunuyoruz. Üyelerimize daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği sunmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Amazon Prime Day etkinliği ile gerçekleştirilen indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.
AMAZON PRIME DAY İNDİRİMLERİ
- Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter - 4094TL
- Xiaomi Mi Essential elektrikli scooter - 2650TL
- iPhone SE 64GB - 4949TL
- Oppo A15 32GB akıllı telefon - 1649TL
- Haylou Solar LS-5 akıllı saat- 198,90TL
- SanDisk 500GB SSD - 432TL
- Intel Core İ5-10400F Kutu, 2,90Ghz Temel Frekans, Lga1200, 65 W - 1498TL
- Haylou T15 Gaming IPX5 Bluetooth 5.0 Kablosuz Kulaklık - 159TL
- Haylou GT1 Bluetooth Kablosuz Kulak içi Kulaklık - 129TL
- Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada - 149TL
- Bosch akıllı vidalama IXO 5. nesil- 229TL
- Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Hoparlör - 2250TL
- SanDisk Ultra microSDXC 128GB - 92TL
- Spigen DuraSync USB-C to USB-C 3.2 100W Kevlar Hızlı Şarj ve 480mb/s Data - 63TL
- HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'' FHD, Intel Core i3-1115G4, 4 GB RAM, 256 GB SSD, FreeDOS, 2N2Q9EA, Beyaz - 3399TL
- Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1990TL
- Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - 1090TL
- MSI markalı ürünlerde avantajlı fiyatlar
- Tam boy Pringles'lar 9,95TL
- Bose NC700 Noise Cancelling kulaklık - 3499TL
- Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender - 249,90TL
- Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık - 1899TL
- LG 32GN600-B 31.5" VA, 2K, 165HZ, HDR10, DP HDMI Oyuncu Monitörü - 2691TL
- MSI GF63 THIN 10SC-260XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I5-10500H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB, DOS - 7999TL
*İndirimli ürünler sürekli olarak güncellenecektir.