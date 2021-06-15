Amazon Luna fiyatı belli oldu mu? Amazon Luna Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Google Stadia, Nvidia GeForce Now, Microsoft xCloud ve Sony PS Now gibi hizmetler büyük beğeni toplarken "Amazon Luna Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Amazon Luna fiyatı belli oldu mu? Amazon Luna Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorularının yanıtları..

Bulut tabanlı oyun sistemleri günümüzde pazarın büyük bir kısmını oluşturmasa da geliştirmeler devam ediyor. Amazon Luna hakkında Amazon Luna fiyatı belli oldu mu? Amazon Luna Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorularının yanıtları araştırılıyor.

AMAZON LUNA NEDİR?

Amazon'un halihazırda sahip olduğunuz cihazları kullanarak buluttan oyun oynamanıza izin veren bulut oyun hizmeti olan Amazon Luna PC, Mac, Fire TV, iPhone ve iPad. Luna sadece davetiye ile kullanılabilir.

Bulut oyunlarıyla oyun konsollarına veya oyun bilgisayarlarına ihtiyacınız yoktur. Oyunlar doğrudan buluttan ekranlarınıza aktarılır ve yüksek hızlı internet erişiminizin olduğu her yerde oynayabilirsiniz.

Önemli: Luna'da oynamak için yüksek hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Önerilen minimum hız 10 Mbps'dir. Bulut oyunları, 1080p'de saatte 10 GB'a kadar tüketebilir.

Luna'da aşağıdaki şekillerde oynayabilirsiniz:

Uygulamayı PC'nize veya Mac'inize yükleyin.

PC veya Mac'te Chrome'da ve iPhone veya iPad'de Safari'de oynayın.

Luna, Amazon'dan abonelik olarak satılan bir video oyunu yayın hizmetidir ve şimdilik şirketin Prime gibi diğer hizmetleriyle ilgisi yoktur. Google Stadia'da olduğu gibi, Luna video oyunlarını sunuculardan televizyonunuza, akıllı telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize ve diğer cihazlarınıza aktarır.

AMAZON LUNA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

21 - 22 Haziran tarihlerinde başlayacak olan Amazon Prime Day etkinliği kapsamında Amazon Luna'ya Prime aboneleri erişebilecek. Bu imkan şimdilik ABD'de yaşayan aboneler için geçerli olacak. Türkiye için henüz bir çıkış tarihi belirlenmedi.

Amazon, özel Luna oyun kumandasının fiyatında da indirim yapacak.

AMAZON LUNA FİYATI BELLİ OLDU MU?

Amazon, oldukça iyi fiyatlandırmalar yapan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki Amazon Prime abonelik ücretleri de göz önüne alındığında sunduğu içeriklerle epey geniş bir kullanım alanına sahip olduğu görülüyor. Amazon Luna'nın Amerika'daki erken erişim fiyatı şu an 5,99 Dolar. Fiyatın değişme olasılığı var. Türkiye'de ise 45 Lira civarında olması öngörülüyor.

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