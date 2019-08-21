Amazon'da ocak ayından bu yana 72 bin orman yangını çıktı

21.08.2019 13:00

Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğunu açıkladı. Aktivistler son aylarda Amazon'daki orman yangınlarında görülen artışı bölgedeki maden faaliyetleri ile keresteci ve çiftçileri teşvik eden politikalara bağlıyor.

Açıklamada 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle