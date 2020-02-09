Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı
Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Ligin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor, İlhami Ortakin Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.
Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.