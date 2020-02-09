Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı
Haberler » Güncel » Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı - Haber

Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

09.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:27
Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

Süper Amatör Lig'de, Aydın ile oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Ligin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor, İlhami Ortakin Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler