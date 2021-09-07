Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada
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Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada

Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir Urla'da orkinos avına çıkan amatör balıkçıların oltasına iki orkinosun takılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir Urla'da orkinos avına çıkan amatör balıkçıların oltasına iki orkinosun takılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir Urla'da dalgıçlık ve amatör balıkçılık yapan Murat Yaman, Hasan Güler ve Cengiz Özer, av sezonunun açılmasının ardından tekne ile orkinos avına çıktı. 80'er kiloluk iki orkinosun üç amatör balıkçının oltasına takılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Murat Yaman, "Balıkları tutarken epey zorlandık. Balıkların kilosu 80 kiloyu bulduğu için oltaya asılmamız gerekti. Üç kişi olmasaydık balıkları tekneye çıkaramazdık. Ağırlıkları bizi de denize doğru çekerdi" dedi. - İZMİR

Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada
Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada
Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada
Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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