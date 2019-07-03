AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler

Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 100 haneli yayla köyü Kırkharman köyünde 22 yıldır atıl olan ilkokul binası için köylüler harekete geçti, aralarında para toplayarak tadilatını yaptıkları eski okul binasını sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Haftanın 4 günü toplanan kadın-erkek, genç yaşlı köylüler, birlikte sinema filmi izliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki 100 haneli yayla köyü Kırkharman köyünde 22 yıldır atıl olan ilkokul binası için köylüler harekete geçti. Kırkharman Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Naci Özkan'ın öncülüğünde aralarında para toplayan köylüler, tadilatını yaptıkları eski okul binasını 30 kişilik bir sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Atatürk köşesi ile etkinlik salonuda oluşturulan okulda haftanın 4 günü toplanan kadın-erkek, genç yaşlı köylüler, birlikte sinema filmi izliyor. Köylülerin sinema eğlencesi renkli görüntüler oluşturuyor. Köyde ilk kez beyaz perde ile tanışanlar ise ayrı bir heyecan yaşıyor. Köylüler internet üzerinden komedi ve macera filmlerini izlemeyi tercih ediyor.

'HERKES BU ÇALIŞMAMIZI KONUŞUYOR'

Kırkharman Köyü Muhtarı Ömer Durmuş, okulun kapanmasının ardından binanın harabeye döndüğünü söyleyerek 'Çatısı yıkıktı, camları kırıktı, içi dökük haldeydi. Derneğimizin girişimiyle köylülerimizle imece halinde buraya bu hale getirdik. İçine sinema salonu yapıldı. Bu bir ilk diyebiliriz. İlçemizde bile herkes bu yaptığımız çalışmayı konuşuyor. Koltukları, kademe kademe yüksekliği, perdeleri ile gerçek bir sinema salonundan farksız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

BİR AYDA TADİLATI YAPILDI

Yaklaşık bir ay içinde okul tadilatını yaptıklarını söyleyen Zehra Ercan da Çocuklarımız için kütüphane var ve kitap okuyorlar. Bizde sinemamızda film izliyoruz. Ramazan Ayı'nda burada hep birlikte iftar yaptık. Taşova ilçemizde sinema salonu yok. Ama bizim köyümüzde var. Hayatında ilk defa burada sinemada film izleyen arkadaşlarımız var. Çok güzel imece usulüyle herkesin yardımıyla burayı bu hale getirdik. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bir yayla köyü burası. Bu yaptığımız çalışmanın bütün köylere de örnek olmasını dilerizö diye konuştu.

İLK DEFA SİNAMAYA GİTTİM

Köy sakinlerinden 3 çocuk annesi Safiye Duman (46) ise Ben hayatımda ilk defa sinemaya gittim. Hayatımız köyümüzde geçti. Sinemada film izlemek çok güzelmiş. Çok beğendim. Televizyondan film izlemek gibi değil. Burada hep birlikte arkadaşlarla birlikte film izledik. Büyükşehirlerdeki gibi bizde artık sinemaya gidebiliyoruzö şeklinde konuştu.

TELEVİZYONDA İZLEMEKDEN DAHA GÜZEL

Emine Günel de (54), 'Arkadaşlarla burada buluşuyoruz. Sohbet ediyoruz ardından hep birlikte film izliyoruz. Burada iki defa film izledim. Televizyonda izlemek gibi değil sinema salonunda izlemek çok daha güzel. Harika bir etkinlik oldu bizim için. Taşova'da bile sinema salonu yok ama bizim köyümüzde varö şeklinde konuştu. 4 çocuk annesi Yetgül Yalçın da (60), köylerinde artık bir sinema salonu olduğunu belirterek 'Er de olsa geç te olsa gelip burada film izliyoruz. Evdeki gibi olmuyor burada daha zevkli oluyor. Ben ilk defa 7 yaşındayken sinemaya gitmiştim ondan sonra hiç nasip olmamıştı. Şimdi köyümüzde sinema salonu var. İki defa burada film izledim. Çok mutlu oldum. Hem evde tarlada işlerimizi yapıyoruz hem de gelip burada film izleyebiliyoruzö dedi.

Kaynak: DHA