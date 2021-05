Amasya Valisi Masatlı: Vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı

AMASYA'da, vaka sayılarının 10 günde yüzde 50 oranında azaldığını ifade eden Vali Mustafa Masatlı, "Önümüzde son 1 hafta var. Eğer bu son haftayı çok iyi değerlendirirsek, özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bayram boyunca kurallara uyulursa bayramdan sonra özlenilen günlere tekrar kavuşulacağını söyledi. Vali Masatlı, "Yaklaşık bir yıldan fazladır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz ile ilgili başta Amasya halkına çok teşekkür ediyorum. Bize her manada destek oldular. Özellikle son 10 günde vaka sayılarında yüzde 50 azalış oldu. Bu azalışla beraber yoğun bakım ünitesinde ve servis yataklarımızda da yüzde 50'ye yakın azalış oldu. Şu an itibarıyla tam kapanmanın sonuçlarını il olarak görüyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız filyasyon ekibimiz ve vefa sosyal destek gruplarımız olmak üzere bu salgın noktasında ciddi derecede çaba sarf ediyorlar. Diğer taraftan kolluk kuvvetlerimiz de denetimlerimizi her sahada devam ettiriyor. Bu tam kapanma salgın ile ilgili çok ciddi bir fırsat tanıdı. Tabii ki bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın, öğrencilerimizin bu konuyla ilgili belki sabrı azaldı. Ancak önümüzde son 1 hafta var. Eğer son 1 haftayı daha çok iyi değerlendirirsek, özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ SIFIR VAKAYA YAKLAŞMAK'

İl olarak aşılamada iyi noktada olduklarını belirten Vali Masatlı, "65 yaş üstü yüzde 87 oranında aşılama oranına ulaştık. Şu an itibarıyla da aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın aşıya gereken ilgiyi göstermesini istirham ediyorum. Çünkü hastalıkla olan mücadelemizdeki en önemli silahımız aşı. Aşıyla kurallara da uyarak inşallah bayramdan sonra özlediğimiz günlere hep beraber kavuşacağız. Amasya halkına sabırlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu hafta içinde evlerinde kalsınlar. Zorunlu olmadıkça ziyaret etmesinler, zorunlu olmadıkça caddeye çıkmasınlar. Lütfen hep beraber bunu iyi değerlendirelim. Bayramdan sonra inşallah hepimiz sokaklara ve caddelere rahatlıkla, kolaylıkla çıkıp her istediğimizi de yapalım. Hedefimiz, sıfır vakaya yaklaşmak. Sıfır vakayı bulmak hemen hemen mümkün değil ama Cumhurbaşkanımız ülkemize 5 binli vaka hedefi gösterdi. Biz de bu 5 binli vakadan kendimize düşen payı almalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA