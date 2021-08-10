Amasya Valisi Masatlı, köylerde asfaltlama çalışmalarını inceledi
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Amasya Valisi Masatlı, köylerde asfaltlama çalışmalarını inceledi

Amasya Valisi Masatlı, köylerde asfaltlama çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresince Merzifon'a bağlı köylerdeki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresince Merzifon'a bağlı köylerdeki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Yakup ve Çamlıca köylerini ziyaret eden Masatlı, yetkililerden yol çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyen Masatlı, salgın sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Program kapsamında köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Masatlı, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için köy yollarını, devletin imkanlarını verimli şekilde kullanarak yenilediklerinin altını çizdi.

Masatlı, bu yıl İl Özel İdaresi tarafından 210 kilometre sathi asfalt kaplama yol yapılmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, "Şuana kadar 60 kilometre yolun yapımı tamamlandı. Ayrıca yine 2021 yılında 300 kilometre olarak hedeflediğimiz stabilize yolun yaklaşık 210 kilometresi tamamlandı." dedi.

Çalışmaların köylere ve Amasya'ya hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için bizlere imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Amasya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İl Özel İdaresi ekiplerine de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Masatlı'ya incelemeleri sırasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de eşlik etti.

Amasya Valisi Masatlı, köylerde asfaltlama çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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