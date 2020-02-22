Amasya'dan İdlib'e 9 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderildi

22.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:44

Amasya Müftülüğü öncülüğünde başlatılan "Bir Çuval Un da Benden Olsun" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

Kampanya kapsamında toplanan 6 tır un, 2 tır gıda ve 1 tır battaniye ile giyecek eşyasının gönderilmesi dolayısıyla Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Amasya Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin her zaman ihtiyaç sahiplerine kucak açtığını söyledi.

Türkiye'nin sınır komşularında yıllardır istikrarsızlık bulunduğuna işaret eden Varol, "Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı çok derin sıkıntılar var. Kendi hallerine bırakılsalar dünyanın en refah içinde yaşayan en zengin toplumları olabilecekken, bizim gönderdiğimiz yardımlara ihtiyaç duyacak hale getirilmiş kardeşlerimiz. Biz var olduğumuz günden beri komşularımıza kucak açabilmiş, önümüzdeki bir lokma ekmeği paylaşmasını bilmiş bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da merhametin sadece acıma duygusuyla değil, acıyı gidererek şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Peygamber efendimizin, 'Doğuda ayağına diken batan bir Müslümanın acısını batıdaki Müslüman duymadıkça kamil bir mümin olamaz' sözlerini şiar edinerek hemen sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz için yardım kampanyasını düzenledik. Yardıma destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Törenin ardından tırlar, dualarla bölgeye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA