Son dakika haberi | KAZADA ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

AMASYA (DHA) - Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 yolcunun kimlikleri belirlendi. Kazada Ebru Özbilen Demirtaş (30) ile İbrahim Akçay (69) hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır, 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

VALİ MASATLI KAPTAN YOL KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Vali Masatlı, 'Trafik kazasının ana sebebi yolların kaygan olması, yağış ve bu arada iki şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. 2 tane maalesef ölümüz var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz, 28 yaralımız var. Şu an itibari ile sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah bu yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalarda olmazö dedi.

MUAVİN, ŞOFÖRÜ 'YAVAŞ GİT' DİYE UYARMIŞ?

Vali Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcu yakını kadın, 'Oğlum telefon etti, 'anne kaza yaptık' dedi. Kaza haberini aldım, Tokat'tan geldim. Oğlum bana muavinin şoförü 'yavaş git' diye uyardığını söyledi. Ama şoför ise 'acelem var' demiş ifadelerini kullandı.