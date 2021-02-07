Amasya'da yaralı halde bulunan elik tedavi altına alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan elik, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Karsavul köyünde Kenan Tomrukçu tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tomrukçu, gazetecilere, ormanlık alanda dolaşırken bir elik gördüğünü belirterek, "Kaçması gerekirken kaçmadı. Yanına gittiğimde yaralı olduğunu fark ettim .Köy muhtarımız Mustafa Korkmaz'a haber verdim. Muhtarımızın yetkililerle iletişime geçmesi sonucu tedavisinin yapılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk