Amasya'da "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi

Amasya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi.

Amasya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi.

Amasya Belediyesinin ev sahipliğinde Bimarhane'de düzenlenen konserde, sanatçı Yaprak Sayar Klasik Türk Müziği ve halk müziğinin önemli eserlerini seslendirdi.

Sayar'a, Mesut Halili kanun, Murat Süngü viyolonsel, Furkan Resuloğlu tambur ve Fazıl Karagöz ritim perküsyonla eşlik etti.

Konser, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Başkan Sarı, konserden büyük keyif aldıklarını belirterek, Türk müziğinin eşsiz tınılarını, Türkiye'nin mimari dokusunda iz bırakan tarihi mekanlarla birleştiren konser ekibine teşekkür etti.

Daha önce Tokat ve Giresun'da gerçekleştirilen, "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konserleri, Erzurum, Ağrı, Konya ve Nevşehir'de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur