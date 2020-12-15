Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu
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Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu

15.12.2020 08:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:57

Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu Amasya'da arkeolojik kazı yapılan Venk Ayazması'nda bir rahibe ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu.

Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu

AMASYA - Amasya'da arkeolojik kazı yapılan Venk Ayazması'nda bir rahibe ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu.

Ayazmanın önüne 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapının girişinde Amasya Müzesi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında bulunan mezar taşında 1737 yılı tarihli Rumca harflerle '10. Büyük Rahip Teodosius' ifadeleri yer aldı. Üzerinde kandil, servi ağacı, papaz asası kabartması, papaz başlığı ve bir vazodan çıkan çiçek motiflerinin yer aldığı mezar taşı kurtarma kazısı ve sondaj çalışmaları sonrası ayazmanın girişine konuşlandırıldı.

Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, geçmişte kentteki en eski kiliselerden Venk Kilisesi'nin yer aldığı bölgede günümüze kadar gelebilen Venk Ayazması'ndan çıkan suyun halen Hristiyanlarca vaftiz törenlerinde kullanıldığını belirterek bu açıdan önem taşıdığını söyledi. Kentte çok sayıda medeniyetin izlerinin bulunduğuna değinen Menç, tarihçiler Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin ve Mustafa Vazıh Efendi'nin de eserlerinde dikkat çektikleri Venk Ayazması'nda yapılan kazı çalışmasının turizm açısından da değerli olduğunu ifade etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Venk Ayazması'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar konusunda Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Eken ile Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir'den bilgi aldı. Vali Masatlı, alanın turizme kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu
Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu
Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu
Amasya'da Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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