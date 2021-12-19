Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

Çorum kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği turizm şirketine ait midibüs, yol kenarına devrildi.

AMASYA (DHA) - AMASYA- Çorum kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği turizm şirketine ait midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Amasya-Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 kişi, yaralandı. Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

 Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

 Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title