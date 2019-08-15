Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Hikmet Özkan (56) idaresindeki 06 ABL 862 plakalı otomobil Taşova-Amasya karayolu Dörtyol-Akınoğlu kavşağı mevkisinde, Ahmet Sefa Sevran (23) idaresindeki 34 HU 5470 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki Fatma Sevran (50), Nurcihan Özkan (49), Kerimcan Özkan (12) ve Cahit Kaya (67) yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet hastanesine kaldırıldı.