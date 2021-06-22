Amasya'da telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi
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Amasya'da telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi

Amasya'da telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da telefonla dolandırılmak istenen çiftçinin yardımına polis yetişti.

Amasya'da telefonla dolandırılmak istenen çiftçinin yardımına polis yetişti.

Merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Mehmet Bulut'u telefonla arayan zanlılar, kendilerini jandarma olarak tanıtarak, Bulut'a kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Elindeki ziynet eşyaları bozdurup zararı ödemesi halinde, isminin soruşturmadan kaldırılacağını ifade eden dolandırıcılar, operasyonun gizlilik içinde yürütüldüğünü aktardı.

Verdikleri hesap bilgileriyle şahsı bankaya yönlendiren dolandırıcılar, paranın bir an önce yatırılmasını istedi.

Bulut'un yakınları tarafından olayın emniyete aktarılması üzerine bankaya giden polis ekipleri, zor günler için sakladığı altın bileziği bozdurup bankaya giden Bulut'u banka girişinde durdurarak dolandırıldığını söyledi.

Kendisini dolandırmaya çalışan kişilerden şikayetçi olan Bulut, polis ekiplerine teşekkür etti.

Amasya'da telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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