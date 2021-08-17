Amasya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada Mustafa Akıntürk (25) hayatını kaybederken, Cihan Aktaş (20) ise yaralandı.

AMASYA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada Mustafa Akıntürk (25) hayatını kaybederken, Cihan Aktaş (20) ise yaralandı.

Olay, dün merkeze bağlı Meşeliçiftliği köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen Mustafa Akıntürk ve Cihan Aktaş karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Akıntürk ve Aktaş, birbirlerine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Akıntürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından yaralanan Aktaş da ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıntürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tedavisi tamamlanan Cİhan Aktaş, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara