Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Suluova'dan Amasya'ya giden Mustafa Tiryaki yönetimindeki 05 RE 126 plakalı hafif ticari araç, Boğazköy mevkisinde yanmaya başladı.

Motor bölümünden alevler çıktığını görüp aracı durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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