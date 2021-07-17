Amasya'da sağlık ekipleri, polis uygulama noktasında isteyenlere Kovid-19 aşısı yapıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kurban Bayramı için memleketlerine seyahat eden sürücü ve yolculara yönelik, "Mola sizden aşı ve çay bizden" kampanyası başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kurban Bayramı için memleketlerine seyahat eden sürücü ve yolculara yönelik, "Mola sizden aşı ve çay bizden" kampanyası başlatıldı.

Amasya Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama noktasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Aşı olmak isteyen sürücü ve yolcular, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. Aşıdan sonra bir süre istirahat etmesi istenen vatandaşlara çay ikramında da bulunuluyor.

Vali Mustafa Masatlı, beraberinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile polis ve sağlık ekiplerince sürdürülen çalışmaları inceledi.

Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Masatlı, araçtakileri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, ayrıca aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna için de devreye girdi.

Vatandaşların bayramını tebrik ederek herkesten emniyet kemerlerini takmalarını isteyen Vali Masatlı, ayrıca araçlardaki yolculara dondurma, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Masatlı, gazetecilere, bayram tatili dolayısıyla trafik tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını, aşılama çalışmalarını da polis uygulama noktalarına taşıdıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında aşıya ulaşılabilirliği, böylelikle aşı olan nüfusu artırarak salgının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Masatlı, aşılama hizmetini vatandaşların ayağına götürmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Kara yolu trafiğinin Merzifon aksında yoğunlaşmasıyla sürücülere 2 saatte bir mola verilmesi için bir de yer oluşturduklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Aşıyı tüm topluma yaygınlaştırmamız lazım. İlimizde 193 bin kişiye 336 binden dozdan fazla aşı yaptık. 263 bin hedef nüfusumuzun yüzde 74,26'sını aşıladık. Çok kısa zaman sonra aşı haritasında Amasya'mız, İç Anadolu ve Karadeniz'in mavi illerinden biri olacak. Bu aşı noktamızda da Türkiye'nin tamamına aşı ve toplumsal bağışıklığın oluşturulmasına katkı sunmaya çalışıyoruz."

Aşı hizmetinden faydalanan Salih Ertekin ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan